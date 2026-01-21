万博「EXPO2025オフィシャルカフェ」4日間限定オープン発表 ミャクミャクは…？【予約方法など】
2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス（2025MLO）は21日、「EXPO2025オフィシャルカフェ」を限定オープンすると発表した。JR大阪駅直結の「KITTE大阪」2階に2月16日〜19日限定で登場する。
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
ミャクミャクのビジュアルが描かれているが、「カフェにミャクミャクの来訪はありません」としている。
「イートインのご利用にあたっては、LINE予約システムにて事前予約（抽選）が必要となります。応募期間は、1月23日（金）10時より１月29日（木）23時59分までです。また、テイクアウトのご利用にあたっては、LINE予約システムにて当日先着順で受け付けを行います」と案内した。
■EXPO2025オフィシャルカフェ 概要
日時：2026年2月16日（月）〜2月19日（木）
営業時間：11時〜20時
場所：KITTE大阪2階 JP Cafe（大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号）
予約方法：LINE予約システムにて実施。予約詳細についてはLINE友だち登録時に配信されるLINEメッセージで確認。
【イートイン予約方法（事前申込）】
LINE予約システムで事前申込のうえ、抽選の当選者のみ入店できる。
応募期間：1月23日（金）10時00分〜１月29日(木) 23時59分
【テイクアウト予約方法（当日先着受付）】
各日ともに、LINE予約システムで当日朝10時より先着順で受け付け。
※当日カフェでの整理券配布ない
※整理券がないと入店できない
※カフェにミャクミャクの来訪はない
