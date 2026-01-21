さとう珠緒、“結婚したい芸能人”を実名告白「1周回って…」 独特な考え方にスタジオメンバーも困惑
俳優でタレントのさとう珠緒が20日放送のABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ season5』に出演。“結婚したい芸能人”を実名告白した。
【映像】独特なトークでスタジオ全体を困惑させたさとう珠緒
同番組は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人がMCを務め、“愛”をテーマに人間の欲望に迫るドキュメントバラエティ。20日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送した。
スタジオには、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もが、今年53歳になったさとうが登場。さらば青春の光・森田は、さとうがかつて出演していた番組『ギルガメッシュないと』を回顧し、「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白。しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんですよ（笑）」「アドリブなし、台本通り」と当時の印象をピシャリと否定した。
さらに、屋敷から結婚について聞かれると「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」と語る。「どんな人がいいですか？」という質問に、さとうは「1周回って…みうらじゅんさん」と回答。ニューヨーク・嶋佐は「どこからスタートしたの？まずみうらじゅんからスタート？」と思わずツッコミを入れる場面もあった。
【映像】独特なトークでスタジオ全体を困惑させたさとう珠緒
同番組は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人がMCを務め、“愛”をテーマに人間の欲望に迫るドキュメントバラエティ。20日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送した。
さらに、屋敷から結婚について聞かれると「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」と語る。「どんな人がいいですか？」という質問に、さとうは「1周回って…みうらじゅんさん」と回答。ニューヨーク・嶋佐は「どこからスタートしたの？まずみうらじゅんからスタート？」と思わずツッコミを入れる場面もあった。