ピエール・エルメ・パリの限定品が登場♡東京を描いた特別ボックスの焼き菓子ギフト

洗練されたフランス菓子で世界中を魅了するピエール・エルメ・パリから、東京らしさを詰め込んだ特別な焼き菓子ギフトが登場します。2026年1月21日（水）より、グランスタ東京ブティック限定で発売される「アンコントゥルナーブル ド トウキョウ」は、日本と東京をテーマにしたイラスト入りボックスと、ブランドを代表するフィナンシェ3種を楽しめる贅沢な詰め合わせ。旅の思い出や大切な人へのギフトにぴったりな、今だけの限定品です。

東京を描いた特別ボックスに注目

2,592円(税込)

「アンコントゥルナーブル ド トウキョウ」は、東京や日本の魅力を表現したイラストが印象的な、グランスタ東京ブティック限定の焼き菓子ギフト。

ボックスデザインを手がけたのは、フランスの人気イラストレーター、ソレダッド・ブラヴィ。繊細で遊び心のあるタッチが、東京の街並みや日本らしさを表現し、開ける前から気分を高めてくれます。

思わず取っておきたくなる美しいパッケージは、手土産や帰省ギフト、東京土産としても存在感抜群。限定感を大切にしたい方にこそ選んでほしい一品です。

人気フィナンシェ3種を贅沢に堪能

中に詰め合わされているのは、ピエール・エルメ・パリで高い人気を誇るフィナンシェ3種。

ブランドを象徴するフレーバー＜イスパハン＞をイメージした「フィナンシェ イスパハン」は、バラとフランボワーズの華やかな香りが広がる特別な味わい。

「フィナンシェ ナチュール」は、バターのコクと香りを存分に楽しめる王道の美味しさ。「フィナンシェ ショコラ」は、濃厚で深みのあるチョコレートの風味が魅力です。

各フレーバー2個ずつ、計6個入りで、食べ比べも楽しめる満足感のある内容となっています。

東京らしさを贈る、今だけの限定ギフト♡



パッケージデザインから中身の味わいまで、ピエール・エルメ・パリならではの美意識が詰まった「アンコントゥルナーブル ド トウキョウ」。東京限定という特別感と、誰に贈っても喜ばれる確かな美味しさを兼ね備えた焼き菓子ギフトです。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産やビジネスシーンにも活躍してくれるはず。東京駅を訪れた際には、ぜひチェックしてみてください♪