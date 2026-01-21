ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¢´üÂÔ¤Î·îÁÈ¥¹¥¿¡¼Îé²Ú¤Ï¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ç±éºî³«Ëë
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥¹¥¿¡¼¡¦Îé²Ú¤Ï¤ë¡Ê¤ì¤¤¤«¡¦¤Ï¤ë¡Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ç±éºî¡Ö±«¤Ë¤¸¤àÞß³¤¡Ê¥Ñ¥ì¡Ë¡×¤¬21Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍ¥Ð¥¦¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡10À¤µª¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¼Âºß¤·¤¿ÆæÂ¿¤¹ñ¡ÖÞß³¤¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ï¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢Ã¯¤ò¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤²¦¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¡ÊÎé¡Ë¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ÎÏºî¡£²¿¼Ô¤«¤ËÃ«Äì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¥¤¥ó¥½¥ó¤¬¡¢¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÌ±¤È¸òÎ®¤¹¤ëÃæ¤Ç²¹¤«¤¤¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÄÀ¤ß¤æ¤¯¼«¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë78¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¤Ë±Ç¤¨¡¢Ã¯¤ò¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤É½¾ð¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤ÇËÜÍè¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¿´¤ÎÆ°¤¤òÀäÌ¯¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡°Å»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¥¤¥ó¥½¥ó¤ò½õ¤±¡¢ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡¦¥»¥¦¥©¥ó¤ò±é¤¸¤¿ºÌ³¤¤»¤é¡Ê¤¢¤ä¤ß¡¦¤»¤é¡Ë¤ÏÉ½¾ð¤âË¤«¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ÇÊ¹¤«¤»¡¢²¦ÈÞ¡¦¥¦¥ó¥Ó¥óÌò¤Ç¥Ð¥¦¥Û¡¼¥ë½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÇµ¡¹¤ì¤¤¤¢¡Ê¤Î¤Î¡¦¤ì¤¤¤¢¡Ë¤âô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥½¥ó¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¸ø±é¤Ï2·î4Æü¤Þ¤Ç¡£