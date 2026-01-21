コメダ珈琲店は1月29日から、ドムドムハンバーガーとのコラボ商品「台湾ミンチのコメドムバーガー」を販売します。



【写真】「うおおおおお！！！」「これは食べに行く」ファンが歓喜したバーガー（実際の写真）

コメダ珈琲店の商品開発担当者によると、ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたメニュー。



台湾ミンチは、しょうゆとにんにく、唐辛子で味付けをした「辛旨肉そぼろ」だといい、「台湾ミンチのクセになる味わいを、ふんわり半熟のエッグオムレツとシャキシャキのキャベツ＆オニオンスライスと組み合わせ、バンズでサンドしました。とろりと絡むエッグオムレツが辛さをまろやかに包み込み、絶妙なバランスを生み出します」（同社）とアピールしています。



同社が21日、公式Xでコラボメニュー販売を発表した直後から、ネット上では「うおおおおお！！！」「これは食べに行く」「辛いの好きだから食べたい」「ドムドム食べたことないからうれしい」などの反応が相次いでいます。



販売は全国のコメダ珈琲店（一部店舗を除く）。価格は840〜910円（店舗により異なる）。3月上旬までの限定販売。なくなり次第終了。