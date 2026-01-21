今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は1月21日現在

【写真】カラバリはこの２色。ホントに4千円以下…？

* * * * * * *

高級感あるあのアウターが人気

今回、ご紹介したいのはズバリ「コーティングショートジャケット」です。

毎シーズン、多種多彩なアウターが販売されるユニクロ。なかでも見た目の高級感とデザインで話題の商品がこのジャケットなんです。

さっそく「コーティングショートジャケット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜シャツ襟タイプのショートジャケット＞

＜身頃の裏地は中綿入りのキルトで暖かい＞

＜コンパクトなフィットでスタイリッシュに着こなせる

といった紹介が。

確かにオンラインでの商品紹介ページを見ても、そのスタイリッシュさは一目瞭然。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「本皮でないので、お手入れが簡単で気軽に羽織れて暖かい」

「かなりお値打ちになったのと大好きなYouTuberが大絶賛していたので買ってみました。もぅ〜大正解。思い切って買ってみて良かった」

「とにかくスタイリッシュにきまるアウターです！！！」

「悩まれている方は購入お勧めします。お持ちのお洋服と合わせて、楽しく悩んでみてください（笑）」

「春になったら愛用したいと思い、お値下げされた今のうちに購入！」

「かっこいいと可愛いを兼ね備えているジャケット！ スカートにもパンツにも合わせやすい！」

「昔のレザーは重くて、重くて…。 この素材で見た目はレザー。スエットが同じ色合いのを着て出かけましたー」

などなど。こちらも絶賛の嵐。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「コーティングショートジャケット」は今現在値下げされて3990円にて販売されています。

通常価格は7990円でしたが、11月末には5990円に。そして今まさかの約半額。真冬の今に着るにはちょっと厳しくとも、春には活躍間違いなしのスタイリッシュなアウターということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーは＜ブラック＞＜ブラウン＞の２色、サイズはXSから３XLまでの７種（オンライン限定を含む）。ただしオンラインでは品切れが目立っていましたので、最寄りの店舗などで在庫を確認するのが良いかもしれません。

次の春、しっかり活躍してくれそうなユニクロのコーティングショートジャケット。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより