鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第1話が1月18日に放送されました。

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

1話から鈴木亮平さんが一人二役を演じたほか、登場人物が多数登場。めまぐるしく変わる展開にSNSでは物語の行方を考察する投稿が相次ぎました。



＊以下1月18日放送回のネタバレを含みます。

第1話あらすじ



ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。

２年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。

しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。

葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。

ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。

葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。

最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。

妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて…。

「可愛すぎて巻き戻した」

妻・夏海殺しの疑いをかけられ、顔を整形して悪徳刑事・儀堂にリブートしたパティシエの早瀬。

その儀堂と早瀬の二役を演じた鈴木亮平さんの演技力に、SNSでは「鈴木亮平の演技力すごいな」「後半、鈴木亮平がマツケンに見える瞬間があった」といったコメントに共感が集まっていました。

また「『善の塊』みたいなパティシエと悪徳刑事を、同じ顔で矛盾なく成立させてるのがハイレベル過ぎる」「早瀬が赤の他人を演じる葛藤やプレッシャーが伝わってくる演技だった」と驚きの声も。

儀堂になりきって職場に向かった早瀬が「刑事ムズい刑事ムズイ」「大丈夫だったか？バレてないか？」「メレンゲ立てたいスポンジ焼きたい」と頭を抱えたシーンは「シリアスな展開の中で癒しだった」「可愛すぎて巻き戻して見た」「ここ最高だった」と好評でした。