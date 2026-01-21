優れた航続距離を実現したシティコミューター

ホンダは、110ccクラスに相当する新型の電動二輪パーソナルコミューター「Honda UC3（ホンダ ユーシースリー）」を発表しました。

この新しいモデルは、今春からタイとベトナムで順次発売される予定です。

UC3は、“Intelligent Urban Life Partner”を開発コンセプトに掲げたスクータータイプのモデルです。これは、ホンダが二輪電動事業で打ち出す新しいブランドプロミス「Expected life. Unexpected discoveries」を具現化する第一弾のモデルとなります。

開発においては、電気で走るEVならではの新しい体験価値を提供すると同時に、ホンダが長年のICE（内燃機関）モデル開発で培ってきた高い品質と安全性を融合させることを目指しています。

デザイン面では、フロントからリアへ流れるような曲線的なスタイリングが特徴的で、特にテール周りはアーチ状のフォルムを描いています。また、ホンダ初の電動モーターサイクルであり、警視庁の白バイにも採用された「Honda WN7（ホンダ ダブリューエヌセブン）」で採用された横一文字のシグネチャーライトを、このUC3にも受け継いでいます。

動力源には、ホンダが独自に開発・生産を手がけるホイールサイドモーターを搭載し、6.0kWの最大出力を発生させます。回生制御や磁気回路構造の最適化といった高効率化技術により、一回の充電で122kmの航続距離を達成しました。走行状況やライダーの好みに応じて選べる「STANDARD」「SPORT」「ECON」の3種類の走行モードを用意し、さらに駐車や切り返しの際に便利なリバースモードも装備しています。

動力用の電源として、UC3はホンダとして初めて固定式のLFPバッテリーを採用しました。充電方式には、CHAdeMO協議会が推奨する国際標準規格を基にした「二輪CHAdeMO」を用いています。ユーザーの充電環境に対応できるよう、1200Wと450Wの2種類の充電器が設定されます。

カラーリングはブラックを基調としながら、ゴールドのパーツでアクセントを効かせた電動二輪車専用のものが設定されました。プロダクトマークには、電動二輪車のために新しくデザインされた「Honda」フォントが使用されています。

ホンダはUC3の発売に合わせて、タイとベトナムの主要都市で充電インフラの整備も進めていく計画です。

同モデルに対し、ネット上では、これまでのウィングマークではなく、モダンな新しい「Honda」フォントロゴ仕様としたことに対し、「新鮮でかっこいい」「EVらしくて未来感がある」という好意的な声の一方、「これまでの羽のマークがなくなるのは寂しい」という伝統を重んじるファンの声も見られます。

また、「横一文字のライト（シグネチャーライト）がロボットアニメのようでクール」「シンプルで洗練されている」といったデザイン面での評価や、「発火リスクが低く寿命が長いLFPは電動バイクに最適」「交換式ではなく固定式にしたことで、航続距離を確保した判断は現実的」など、ホンダが二輪で初めて「固定式LFP」を採用した点に注目が集まっています。

さらに、「日本でも原付二種クラスとして出してほしい」「通勤・通学に最適そう」「110ccクラス相当で120km走れば、街乗りには十分」など、日本導入を熱望するユーザーも多いようです。

一回の充電で122kmの航続距離を確保するなど、コミューターとして十分な性能を持つモデルだけに、日本への導入にも期待したいところです。