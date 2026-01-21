どうなる中国地方の雪？

気象庁によりますと、あす（２２日）にかけて、中国地方の上空約１５００メートルには平年より５度以上低い氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。

【画像をみる】「居座り寒波」いつ、どこで降る？雪雨シミュレーション

冬型の気圧配置は２５日頃にかけて続くでしょう。また、山陰では２２日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。

山陰では、きょう（２１日）夜遅くからあす（２２日）夜のはじめ頃にかけて警報級の大雪となるということです。

特に鳥取県では、発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなる見込みです。

山陽北部では、２１日夜遅くから２２日昼前にかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。

四国地方は？

気象庁によりますと、四国地方では、あさって（２３日）夜から２４日頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるということです。



積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要だということです。



四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下９度以下の寒気が流れ込んでおり、冬型の気圧配置が強まっています。さらに２３日から２４日頃にかけては、四国地方の上空約５５００メートルに、氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

２１日（水）

気象庁によりますと、



中国地方ではきょう（２１日）１８時からあす（２２日）１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ５０センチ

山陽 平地 ２０センチ

山陰 山地 ９０センチ

山陰 平地 ６０センチ



が予想されています。

２２日（木）

２３日（金）

気象庁によりますと、



四国地方では、２３日夜から２４日頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。

２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 １センチ

山地 ２０センチ



また、中国地方では



２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 １５センチ

山陽 平地 ５センチ

山陰 山地 ３０センチ

山陰 平地 ２０センチ



が予想されています。

２４日（土）

２５日（日）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。



