¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Èøµ®»Ë¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¡¢¸µÂç´Øµ®·Ê¾¡´Ø¡Ê°úÂà¸å¤ÏÇ¯´ó¡¦Ì«Àî¿ÆÊý¡Ë¤È¡¢EXILE¤ÎµÌ¥±¥ó¥Á¤µ¤ó¡¢º´Æ£Íµµ×¤µ¤ó¤È¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î¡ØÏ½¡Ù¤Ç¡¢º£·î½ÐÄ¥±Ä¶È¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¡Ø¿·Â¿µ×¡Ù¤µ¤ó¤Î³äË£ÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤È¤Î¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÖEXILE¡×¤ÎµÌ¥±¥ó¥Á¡¢¼ç¤Ë³°¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥Ë¥Ð¡¼¥Ó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ôº´Æ£Íµµ×¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¸µÂç´Ø¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¢¤ë¤ó¤À¤¢¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤È¿ÆÊýÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¿ÆÊý¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¤¼¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¤ÎÊÌ¿Í ¤³¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤È¤Ï¡ÄÂÎ¼Á¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨À¨¤Ã!!¡×¡ÖÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ×Ì¿Åª¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£