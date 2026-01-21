ÊüÁ÷¸å¤ËÃíÊ¸»¦Åþ¢ÍÈ¯Á÷°ìÃ¶Ää»ß¤Ë¡ÄSixTONESÅÄÃæ¼ù¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿à¤´ÅöÃÏ°ïÉÊá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾¦Å¹³¹¿©¤ÙÊâ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿°ïÉÊ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿à¤´ÅöÃÏ°ïÉÊá¡Ä¡£ÊüÁ÷¸å¤ËÃíÊ¸»¦Åþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¤¢¤ë¾¦ÉÊá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ö6SixTONES¡×Æâ¤Î¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÇ®³¤±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÄÃæ¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡¢Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤ÎÌç±Ê¿å»º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤Ë¤ß¤½¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×¤ÎÃíÊ¸¤Î¿ô¤¬Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶¹Á´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¤¬Êó¹ð¡£¡ÖÌç±Ê¿å»º¤ÎÀ½Â¤¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º20Æü¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÈ¯Á÷¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ºÆ³«¤Ï1·î30Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¶¹Á»º¤Î¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥«¥ËÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¡×¡ÖÀ¸ÌîºÚ¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥«¥Ë¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Î¤ª¾ßÌýÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¤ÈÉý¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¤«¤Ë¤ß¤½¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢ÅÄÃæ¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤«¤Ë¤ß¤½¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡×¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¼ù¤Á¤ã¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤è¡Ä‼¡×¡ÖÀäÂÐÍß¤·¤¤¤È»×¤¤ÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£