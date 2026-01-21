今井翼「優馬と塚ちゃん」 後輩との“ほろ酔い”3ショットにファン歓喜「プレゾン胸熱過ぎます」「素敵な写真！」
俳優の今井翼（44）が20日、自身のインスタグラムを更新。後輩で俳優の中山優馬（32）と4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一（39）との食事会を報告し、笑顔あふれる3ショットを公開した。
【写真】「うわ〜楽しそう」「良い表情!!」今井翼＆中山優馬＆塚田僚一の笑顔まぶしい3ショット
今井は「ひさびさ 優馬と塚ちゃんとご飯 happyな時間でした！」とつづり、頬を赤くした中山、塚田と肩を寄せ合い写る3ショットを披露。テーブルを囲み、グラスを手に笑顔を見せる和やかな雰囲気の写真となっている。
この投稿に、ファンからは「素敵な写真！懐かしくてこういうショット嬉しいです」「翼くん優馬くん塚ちゃん良い表情!!」「ハイボール今井様 なんて素敵でなつかしい面々」「うわ〜楽しそう」「プレゾン胸熱過ぎます」「わぁ仲間の絆を感じるです」といった、懐かしむ声が寄せられていた。
