女優でモデルの飯豊まりえ（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。自身初の写真展を開催することを発表した。

飯豊は「突然ですが、この度、写真展を開催することになりました」と報告。写真展のタイトルは「日々の裏地。或いは、覚え書き。」。

「コンパクトなフルサイズ一眼カメラ『LUMIX S9』で撮影した作品が展示されます」と紹介した。東京・LUMIX BASE TOKYOにて30日から2月12日まで行われる（入場無料）。

「私にとって、写真とは心のなかにある思い出を形にする大切なもの」とした上で「この展示で多くの方に見ていただけることをとても嬉しく思っています。会場でお待ちしています」と呼びかけた。

また写真展公式サイトでは飯豊のひそかな“カメラ愛”が紹介された。「実は、子どもの頃からカメラが好きでした。ただ、それを特別に公言したことはありませんでした」とコメント。

しかし23年発売の写真集「かの日、」でカメラを持つ自身の写真を見た担当者から「カメラが好きなのでは？」と、写真展のオファーがかかったことも明かされた。