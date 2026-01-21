トランプ米大統領に対する抗議デモが行われる中、グリーンランドの旗を振る人物＝17日、ヌーク/Marko Djurica/Reuters

（CNN）クレムリン（ロシア大統領府）は長年、米国と欧州の間に恒久的な亀裂を生じさせ、西側の敵対勢力を分断・弱体化させる戦略を用いてきた。

領土的野心や、ソ連時代の地位や権力を取り戻すという夢にとってやっかいな障害と見なす西側諸国の制度を弱体化させるべく、ロシアは長きにわたり、妨害工作や偽情報の拡散を進めている。

特にウクライナ戦争以降のロシアは、強力な西側軍事同盟である北大西洋条約機構（NATO）を解体するという幻想を強く持ち続けてきた。NATOが拡大するかもしれないという懸念は、約4年前に起こした残虐な全面侵攻を正当化するためクレムリンによって利用された。

トランプ米大統領によるデンマーク自治領グリーンランドへの歓迎されない働きかけによって生じた起こりえない問題で、西側の結束と、80年にわたりロシアの脅威に対する防波堤となってきたNATOが崩壊し、とうとう内部分裂するかもしれないという見通しに、クレムリンの権力者たちがどれほど歓喜しているかは想像に難くない。

ロシアは長年の敵が自滅していく様子を興奮とともに見守っている。

トランプ氏は、米国のグリーンランド領有に反対する欧州の同盟国に対して追加関税をちらつかせるという異例の行動に出た。欧州連合（EU）の外相にあたるカヤ・カラス外交安全保障上級代表はX（旧ツイッター）で放たれたトランプ氏の発言を受け、「中国とロシアは大喜びしているに違いない」と述べた。

中国もロシアも、グリーンランドに領土的野心があるという主張を強く否定している。デンマーク軍でさえ東方からの重大な侵略の脅威はないと述べている。

実際、親クレムリンの識者らはロシア国営テレビで、トランプ氏のグリーンランドに関する動きは「NATOに壊滅的な打撃を与える」ものであり、「ロシアにとって実に素晴らしい」と評価していた。

NATO同盟が数十年ぶりの危機に直面し、米国と欧州間の結束が崩壊する可能性もある中、西側諸国によるウクライナへの支援がもたつくのは確実で、ロシアが戦場で攻勢を強めることになるとの見方は理解できる。

ウクライナにとっては残念だが、この見方は正確である可能性が高い。

しかしクレムリンが喜ぶのはまだ早い。

少なくとも当初、ロシアの公式見解は比較的控えめで、むしろ批判的でさえあった。ペスコフ大統領報道官は記者団に対し、グリーンランド問題でトランプ氏は「国際法の規範を外れている」と述べた。この発言が、国内外で権威主義を強める中で無数の国際法違反を容認してきたクレムリンから出たことは印象深い。

ロシアが米国によるグリーンランド領有を北極圏におけるロシアの優位性に対する真の脅威と見なす可能性は高い。

ただしクレムリンにはより深い懸念がある可能性が高い。世界中と同様、ロシアは予測不能なトランプ政権が軍事・経済の両面で世界的な影響力を無制限に振りかざす様子を不快感と警戒感を持って注視している。

「一方的で危険な行動が、外交や妥協点を見いだす努力、あるいはすべての関係者に適した解決策の模索に取って代わることが多い」。ロシアのプーチン大統領は年初の外交政策演説で世界の現状をこう嘆いた。

「国家同士が対話する代わりに、『力こそ正義』という原則に頼って一方的な主張を唱える者、自らの意思を押し付け、他者に生き方を説き、命令を下せると思い込む者が存在する」とプーチン氏は付け加えた。これは明らかに国際社会での米国の行動を指すもので、自省の気配はみじんもなかった。

すでにロシアの同盟ネットワークは、昨年同国が支援するシリアの独裁者アサド大統領が打倒されたことで甚大な打撃を受け、急速に解体されつつある。

ロシアの長年の同盟国であるイランは昨年、米国とイスラエルによる強烈な空爆の標的となった。最近の反政府デモ参加者に対する残虐な弾圧をめぐり、イランは再び攻撃を受ける可能性があり、親ロシア・イスラム政権の存続が脅かされている。

今月初めにはクレムリンと親しいマドゥロ・ベネズエラ大統領が米軍によって拘束されるという、ロシアにとって屈辱的な出来事が新たに発生した。

さらに、ロシアの長年の友好国であり米国の敵であるキューバが米政府の次の政権転換候補に挙げられているといううわさは、クレムリンにとってさらなる外交的屈辱が待ち受けていることを示唆している。

第2次世界大戦後の規範に基づく国際秩序は、クレムリンを筆頭とする敵対国を封じ込めるための二重基準に満ちた西側の道具に過ぎない。ロシアは長年そう軽蔑してきた。

ロシアは国連憲章が定める「武力による国境変更の禁止」に公然と異議を唱え、大国の排他的影響圏を認める世界観をつねづね主張してきた。

米政府は今や、ロシアの世界観を共有しつつあるように見える。これは理論上でいえば、ロシアの粘り強さがもたらした重要な勝利だ。

ただしこの勝利を祝う機運は、どんな危険な新世界が到来するかという懸念の中で当面お預けだ。

より安定的で予測可能な米政権と対応してきたクレムリンにとって、無分別になっていくトランプ氏への対応は大きな課題となるかもしれない。

ロシアの有力タブロイド紙「モスコフスキー・コムソモーレツ」はトランプ氏を「精神科病院の主任医師」と呼び、不安げにこう論評した。「我々は、精神科病院の院長までもがおかしくなり、すべてが崩壊したかのような感覚を抱いている」

本稿はCNNのマシュー・チャンス記者による分析記事です。