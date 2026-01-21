日本テレビ系「行列のできる法律相談所」が２０日、放送され、年始に「食あたり」を明かしていた女優・浜辺美波（２５）も出演。原因を明かすお茶目なトークで何度も爆笑を誘った。

浜辺は１月４日のＸで「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！やっと少しづつ復活！」などと投稿していた。

この日の番組では、「食あたり…しまして」。８時間から１０時間放置した海老天を食べちゃって…」と明かし、「生牡蠣だったらわかるんです。海老天っていうのが悔しくて…。衣シナシナでした」と話し、スタジオは爆笑に。

さらに、この日は浜辺が会いたかったというミャクミャクが登場。進行役の東野幸治から「何か質問、なんでも」と水を向けられると、「一番視力がいい目ってあります？」。これにも大きな笑いが起こっていた。

ネット上では「くっそ笑った 天才かｗｗ」とトーク力への高評価が。ほかにも「浜辺美波めちゃくちゃビジュ良すぎる輝いてんだけど」「あまりにも可愛すぎた」「笑顔が美しすぎて魅力的すぎる。透明感が半端ない」「可愛すぎてヤバい メチャメチャ綺麗になってる」「えぐいくらい可愛いぞ」「おそろしいほど美しい 今世界で一番美しいわ」「レベルちゃう可愛さやな」などの声が多数寄せられていた。