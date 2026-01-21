1月21日 発表

カバーは1月21日、同社のVTuber事務所「ホロライブプロダクション」に所属するタレントに対する権利侵害行為への対応状況を発表した。

発表された内容によれば、「所属タレントに対する権利侵害を行なった複数の人物」に対して示談が成立したとのこと。発表で取り上げられたのは、「所属タレントに対する誹謗中傷」と「所属タレントのサイン偽造」の2つ。

「所属タレントに対する誹謗中傷」においては、SNS上において所属タレントに対し人格権を著しく毀損する態様の投稿を行なっており、所属タレントの名誉感情を侵害するものとして発信者情報開示請求を行なったという。

また、「所属タレントのサイン偽造」においては、サインを偽造しフリマサイトやインターネットオークションサイトで販売していたとのこと。これについて同社は、「当社の著作権および商標権を侵害するもの」としている。

各対象者に対してカバーは示談の条件として、「対象者自身が行った権利侵害行為を深く反省し、心より謝罪すること」「損害賠償として金銭を支払うこと」「今後同様の権利侵害行為および当社や所属タレントに対する誹謗中傷行為を行わないこと」「示談内容に違反した場合は、違約金を支払うこと」を提示。今回、示談が成立したとしている。

加えて、同社は今後の対応についてもコメント。「当社および所属タレントに対する誹謗中傷および当社の許諾なく「ホロライブプロダクション」や所属タレントに関する模倣品販売などの権利侵害行為に対して、今後も民事的および刑事的な責任を追及してまいります。次回は2026年3月頃に権利侵害行為に関する対応状況を公表させていただく予定です」としている。

□「当社および所属タレントに対する権利侵害行為への対応状況について (2026年1月21日)」

