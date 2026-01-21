Flow Life MEGANEは、伊藤賢治氏のライブ「KENJI ITO CONCERT "35th Anniversary AS A COMPOSER" LIVE -gentle echo meeting @Omiya Sonic City」を2月21日に開催する。会場は大宮ソニックシティ大ホール。

チケットは販売サイト「teket」で行われており、S席9,500円、A席：8,500円、B席：8,000円。

伊藤賢治氏は「イトケン」の愛称で親しまれる作曲家。「ロマンシング サ・ガ」シリーズを始め、「聖剣伝説」シリーズ、「カルドセプト」シリーズなどを手掛け、さらに多数のゲームやアニメなどに楽曲を提供、ゲーム音楽史において欠かせない人物の1人だ。ライブでは実力派揃いのミュージシャンたちと共に、5時間（休憩含む）に渡る、伊藤賢治にちなんだ様々な楽曲を演奏予定。