プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年1月20日にユーチューブを更新し、海外フリーエージェント（FA）権を行使して楽天から巨人に移籍した則本昂大投手（35）の補償問題について独自分析した。

則本は人的補償及び金銭補償が伴うAランク

スポーツ紙によると、楽天時代の則本の年俸は3億円（金額は推定）で、人的補償及び金銭補償が伴うAランクの選手とみられる。

規約では、Aランク、Bランクの選手がFA移籍した場合、旧所属球団は移籍先の球団に対して人的補償、または金銭での補償を求められることが定められている。

楽天が人的補償を選択した場合、巨人がプロテクトした28選手以外の中から選手を獲得することができる。

高木氏は則本のFA補償に関して、「（人的補償か金銭補償かは）五分五分だと思う。あまり（支配下登録）枠は気にしていないと思う。ただ、ほしい選手がリストの中にいるかどうか」とした。

そして、楽天のチーム事情を踏まえ「1番ほしいポジションはキャッチャーだと思う」とし、次のように巨人プロテクト選手28人を予想した。

「楽天は山瀬のいいところを分かっていると思う」

投手は、大勢（26）、西舘勇陽（23）、山崎伊織（27）、戸郷翔征（25）、赤星優志（26）、中川皓太（31）、田中瑛斗（26）、森田駿哉（28）、船迫大雅（29）、横川凱（25）、堀田賢慎（24）、井上温大（24）、松浦慶斗（22）、北浦竜次（26）の14人。

捕手は甲斐拓也（33）、大城卓三（32）、岸田行倫（29）で、内野手は坂本勇人（37）、吉川尚輝（30）、門脇誠（24）、石塚裕惺（19）、浦田俊輔（23）、泉口友汰（26）、中山礼都（23）、荒巻悠（23）。外野は松本剛（32）、佐々木俊輔（26）、浅野翔吾（21）。

このように予想した高木氏は、楽天が狙う可能性がある選手として山瀬慎之助捕手（24）の名を挙げ、「おそらくイースタン・リーグで戦っているから、山瀬のいいところを分かっていると思う」とし、その他の候補に又木鉄平投手（26）を挙げた。

果たして楽天は、人的、金銭どちらの補償を選択するのか。

高木氏は「（2月1日スタートの）キャンプ前には絶対に決まると思う。双方決めたいと思っているはず。しっかり整ってからスタートしたいと思うから、キャンプまでにあるんじゃないのかな」との見解を示した。