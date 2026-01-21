53歳さとう珠緒「いつかするかなと思っていたけど…」“結婚したい芸能人”実名告白
タレントのさとう珠緒（53歳）が、1月20日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season5」（ABEMA）に出演。“結婚したい芸能人”の実名を告白した。
番組には今回、今年53歳になったさとうが変わらぬ美貌で登場。さらば青春の光・森田哲矢は、さとうがかつて出演していたお色気番組「ギルガメッシュないと」（テレビ東京系）を回顧し、「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白する。
しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんですよ（笑）」「アドリブなし、台本通り」と当時の印象をピシャリと否定した。
さらに、ニューヨーク・屋敷裕政から結婚について聞かれると、「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」とコメント。「どんな人がいいですか？」という質問に、さとうは「1周回って…みうらじゅんさん」と実名を挙げて回答し、ニューヨーク・嶋佐和也は「どこからスタートしたの？ まずみうらじゅんからスタート？」と思わずツッコミを入れta.
