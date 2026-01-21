TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店 エントランスイメージ

タワーレコードは、2月21日に千葉県浦安市のイクスピアリに「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」を出店する。

既存店のなかで最も小さいTOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店よりも、さらにコンパクトな面積9.93坪の超小型店舗。イクスピアリ2階「セレブレーション・プラザ」にて、新譜リリースイベントを主軸とした音楽体験を提供するという。

店内では話題の人気楽曲を中心とした音楽ソフトをはじめ、タワーレコードならではのグッズなどをラインナップ。「最新の音楽情報を発信し、新しい作品と出会う喜びや心躍る瞬間を届ける」とのこと。

【店舗情報】

店名：TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店

住所：〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4

営業時間：11:00～19:00

休業日：不定休 ※イクスピアリに準じる

最寄り駅：JR京葉線 舞浜駅

店舗面積：9.93坪

オープン記念イベントスケジュール

オープンに併せ、イクスピアリ2階 セレブレーション・プラザにてアーティストによるイベントが開催される。詳細は後日タワーレコード公式サイトにて告知。

2月21日（土）

アーティスト：GANG PARADE

2月22日（日）

アーティスト：ukka

2月23日（月・祝）

アーティスト：前田大翔

屋外イベントスペース（イクスピアリ2階「セレブレーション・プラザ」）