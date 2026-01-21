日本一小さなタワーレコード、舞浜イクスピアリで2月21日オープン
TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店 エントランスイメージ
タワーレコードは、2月21日に千葉県浦安市のイクスピアリに「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」を出店する。
既存店のなかで最も小さいTOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店よりも、さらにコンパクトな面積9.93坪の超小型店舗。イクスピアリ2階「セレブレーション・プラザ」にて、新譜リリースイベントを主軸とした音楽体験を提供するという。
店内では話題の人気楽曲を中心とした音楽ソフトをはじめ、タワーレコードならではのグッズなどをラインナップ。「最新の音楽情報を発信し、新しい作品と出会う喜びや心躍る瞬間を届ける」とのこと。
【店舗情報】
店名：TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店
住所：〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4
営業時間：11:00～19:00
休業日：不定休 ※イクスピアリに準じる
最寄り駅：JR京葉線 舞浜駅
店舗面積：9.93坪
オープン記念イベントスケジュール
オープンに併せ、イクスピアリ2階 セレブレーション・プラザにてアーティストによるイベントが開催される。詳細は後日タワーレコード公式サイトにて告知。
2月21日（土）
アーティスト：GANG PARADE
2月22日（日）
アーティスト：ukka
2月23日（月・祝）
アーティスト：前田大翔
屋外イベントスペース（イクスピアリ2階「セレブレーション・プラザ」）