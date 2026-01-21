オンデーズ(OWNDAYS)は、オーディオグラス「OWNDAYS CONNECT」を1月22日10時より、限定店舗とオンラインストアにて発売する。ラインナップはスクエア型の「OC2001E-5A」とウェリントン型の「OC2002E-5A」の2種類で、フレームカラーはブラックとグレーの各2色。価格は各16,000円。

フレームのテンプル部分にスピーカーとマイクが内蔵されたオープンイヤー型のオーディオグラス。耳を塞がない構造により、周囲の環境音を自然に取り込みながら、音楽再生や通話が行なえる。

メガネとして日常的にかけ続けられるデザイン性と、音楽や通話を気軽に楽しめる機能性を両立。また、すべて度付き薄型非球面レンズ代込みの価格設定にとなっており、度数変更や保証といったアイウェアブランドならではのアフターサービスにも対応する。

スクエア型ブラック

スクエア型グレー

ウェリントン型ブラック

ウェリントン型グレー

フレームに配置されたスマートボタンを操作することで、電源のON/OFF、音楽の再生・停止、音量調整、通話応答までをメガネ単体で完結する。音漏れ防止機能も備える。Bluetooth 5.3準拠。

連続再生時間は8時間。充電時間は2時間。IPX4相当の防滴性能を備えている。