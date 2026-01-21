（カメラマン）

「現在、朝の7時です。粒の細かい雪が降り始め地面にはうっすらと雪が積もっています」



各地で身が縮むほどの寒さとなった21日の静岡県内。朝、御殿場市では車のライトに照らされた雪がキラキラと舞う様子が見られました。また、道路の脇にはうっすらと積もった雪も。



21日の各地の最低気温は、浜松市佐久間で氷点下4.5℃、御殿場市で氷点下2.7℃、菊川市で氷点下1.8℃となるなど各地で厳しい寒さに。





突然やってきた寒波に、21日は、外に出るのがおっくうだったという人も多いのでは！？（高校生）「めっちゃ寒いです。やばいです。普段と違って起きた瞬間寒すぎて学校行きたくなかった」その一方で、この厳しい寒さだからこそ見られる景色もあります。ここでは、“これぞ冬”と言いたくなるような幻想的な景色が…。「冨士浅間神社」を前に広がっていたのは、あたり一面、真っ白に覆われたきれいな銀世界。道路にも雪だるまを作れそうなほど雪が積もりそこをゆく車も、慎重にゆっくりと走っていました。一方、この寒さを楽しんでやろう！と雪のなかを元気に走り回っていたのは…、一匹の犬。飼い主が雪を投げると…。ジャンしてパクっ。“こどもは風の子”ならぬ“犬は風の子”のようでした。（犬と雪遊びをする人）「わんちゃんが雪が好きなので雪遊びにしに須走まで来た。寒いのは嫌ですけど、わんこのために頑張ります」一方、雪は降らずとも静岡市も厳しい寒さに。（澤井 志帆 キャスター）「午前9時すぎの静岡市内、温度計の表示は6℃となっています。日も差していないので、きょうは手袋やマフラーなど防寒具が欠かせない寒さとなってます」真っ白な冬空のもと歩く人たちは、防寒対策もバッチリのよう。（静岡市民）「（ここ数日と）全然寒さが違うので、きょうはすごく厚着して…。凍えちゃいそう。ここ最近暖かかったので、急に寒くなっちゃって。温度計が6度だったのでびっくり」（静岡市民）「ここ数日、春来たのかな…くらいの勢いだったが。まさかこんなに寒くなるとはって感じ」Q.薄着では？「割と寒さには強いかもしれない。それでも防寒肌着は中に着ている」そんな中、駿府城公園では…。（澤井 志帆 キャスター）「駿府城公園の土肥桜も、きょうは寒さの影響か見物客が少なく寂しげに見えます。そんな中、こちらの店内には、あったかグルメを求めて、たくさんの人が集まっています」茨城から来たというこの人は、温かい抹茶と「静岡おでん」を楽しんだようで…。（おでんを楽しむ人）「寒いので、温かいものを食べて飲みたいと思って来た」Q.どうですか？「おいしい。温まりました」また、台湾から来た友人と訪れたという人は…。（おでんを楽しむ人）「体が温まる。小さい頃から食べてたのでおいしい。懐かしい味」一方、河津町では…。冬空に立ち上る真っ白な湯気。「東洋一の大噴湯」として知られる「大噴湯公園」では、身体を芯から温めようと、足湯を満喫する人の姿が。早咲きの河津桜を見ながら入る足湯は格別のようで…。訪れた人たちも、この笑顔。（足湯を楽しむ人）「寒いからね。足があったかいといられますね。御殿場あたりは雪って…いってましたからね」また、観光客に人気なのが温泉で作る「温泉卵」。生卵を熱い源泉に15分ほど浸けると温泉卵ができるといいます。（温泉卵を楽しむ人）「まだできたてって感じでおいしそう。いただきます。できてます。ちょうどいい感じでおいしい」ぽかぽかの足湯とできたてアツアツの温泉卵で、冷えた体を温めているようでした。浜松市南部の篠原町で、肌を刺す風の中で行われていたのは、ある“特産品”の収穫。それは「新玉ねぎ」。温暖な気候と水はけのよい砂地で栽培され、年明けすぐに出荷が始まるため、日本一早い「新玉ねぎ」です。21日は、一段と冷え込む中、防寒対策をした人たちが収穫作業に精を出していました。この新玉ねぎは、約8千トンが全国に向け出荷されるということです。