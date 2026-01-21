◆テニス ▽全豪オープンテニス第４日（２１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２１日＝吉松忠弘】３度目の優勝を狙う世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）の２回戦は、日本時間２２日、センターコートに次ぐ規模のマーガレット・コート・アリーナ夜の部第１試合に組み込まれた。日本時間午後５時開始の予定だ。大坂は、同４１位のソラナ・チルステア（ルーマニア）と対戦する。両者の対戦成績は、大坂から０勝１敗。

大坂は、１回戦で、「くらげ」をイメージした白い衣装で登場し、世界の度肝を抜いた。つばのある白い帽子に、白いレースの飾り。ウェアの上には白いレースをあしらった衣装をまとい、手には白い傘をさし、まるで新婦のような衣装だった。

独特な発想や、奇抜なデザインの源は、「原宿」だという。「１３歳の時ぐらいに、初めて原宿に行った。そこで、誰もが自分の服を着て、自分らしく生きていると感じた」。その思いを、今でも大事にして、自分の個性だと信じている。

娘のシャイちゃんが、海に興味を持っているという。今回、「ここに来たとき、テーマは水だと直感した。本当に偶然だった」。ウェア契約するナイキと香港のデザイナー、ロバート・ウンとデザインを共有しながら製作した。

コート上には、普段と違った自分がいるという。「コートに立つと、違う自分になる気がする。着飾ったバービー人形がコートに出て何かをするような感覚。ロッカールームに戻った時こそ、本当の静かな私、ナオミに戻るの」。

２回戦での登場にも、今から注目が集まる。２回戦のチルステアとは、２０１５年ウィンブルドン予選１回戦で対戦し、大坂は逆転負けを喫した。しかし、１０年前の話で、それから大坂には４度の４大大会優勝を経験した。ファッションにもテニスにも全力集中で、大坂が３度目の優勝に突き進む。