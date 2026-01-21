◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)

全日本卓球選手権大会に挑む松島3兄弟。長男・輝空選手が試合に臨む妹と弟にエールを送ります。

卓球・全日本選手権が20日開幕。昨季男子シングルスで初優勝を飾った松島輝空選手が会見に登場しました。

「去年は自分の中で確実に優勝出来るっていう自信はなかった。今年は実力が付いてきて出来る力があると思っている」と連覇へ意気込みます。

今大会には女子シングルスに妹の松島美空選手、ジュニア男子シングルスに弟の松島翔空選手が出場しています。美空選手は2回戦から登場し、実業団の高杉咲希選手(トプコン)に対して、3-1(11-8、11-5、11-13、11-8)で勝利。3回戦の塚田桜姫選手(立命館大学)に対しても攻めの姿勢をつらぬき3-0(11-5、11-8、11-3)で勝利しました。翔空選手は1回戦、田中春吾選手（新潟産大付高校）相手に3-1(5-11、11-8、11-8、11-9)で勝利しています。

松島輝空選手は共に戦う兄弟たちについて「さっき弟妹に会ったんですけど、両方とも勝っていて頑張っているので、自分も負けてられないなという気持ち。特に普段通りの会話というかお互い頑張ろうという感じでした」と話しました。

松島輝空選手にとって「2025年は成長できた1年で世界ランクも上がって(現在8位)、2026年はさらにさらに世界ランク5位以内、全日本も2連覇。いろんな大会も続くので結果的にはオリンピックにつなげられるような1年にしたい」と決意を語りました。