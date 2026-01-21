【入場無料】帝劇を体感できるコレクション展が日比谷シャンテと西麻布で開催中《最長3月1日まで》

帝国劇場の一時休館にあたり、劇場資材をリメイクして生まれ変わらせるプロジェクト「帝劇 Legacy Collection」。

日比谷シャンテの3階特設会場では、2026年1月17日から3月1日まで、アイテムを体感できる「帝劇 Legacy Collection 展-2026 Winter-」が開催中です。

また、2月14日までは東京・西麻布のKARIMOKU RESEARCH CENTERでも開催されています。

劇場内の感動が再び...

客席のモケット生地やロビーや喫茶の照明、ロビー柱の自然石など、7つの建材と備品を活用し、全30アイテムに生まれ変わった「帝劇プレミアムリメイク」。

「帝劇プレミアムリメイク」の販売を記念し、アイテムを間近で鑑賞することができ、一部アイテムを実際に体験できる展示会「帝劇 Legacy Collection展 −2026 Winter−」が、日比谷シャンテ 3階特設会場およびKARIMOKU RESEARCH CENTERにて開催されています。

どちらも入場無料です。

●日比谷シャンテ 3階特設会場

開催期間：2026年1月17日〜3月1日

営業時間：11時〜20時

休館日：2月2日

住所：東京都千代田区有楽町1-2-2

●KARIMOKU RESEARCH CENTER

開催期間：2026年1月17日〜2月14日

営業時間：12時〜20時

休館日：毎週日曜日

住所： 東京都港区西麻布2-24-2

「帝劇プレミアムリメイク」の販売は、1月17日12時から、ZOZOが運営するファッションEC「ZOZOTOWN」内のラグジュアリー&デザイナーズゾーン「ZOZOVILLA」で行われています。

（東京バーゲンマニア編集部）