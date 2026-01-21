コールマン M8X21 ブラック

　「BCNランキング」2025年12月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　コールマン M8X21 ブラック

コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

2位　PENTAX タンクローR 8X21 UCF R

タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）

3位　Do・Nature 7X18

STV-B07B（ケンコー・トキナー）

4位　スポーツスターEX 10x25D CF

スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

4位　コールマン M10X21 シルバー

コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

6位　アトレックII HR8X32WP

アトレックII HR8X32WP（ビクセン）

7位　アトレックII HR10X32WP

アトレックII HR10X32WP（ビクセン）

9位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック

Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

9位　ATERA2 H12x30 チャコール

ATERA H12X30 チャコール（ビクセン）

10位　スポーツスターEX 8x25D CF

スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。