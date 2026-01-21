日経225オプション2月限（21日日中） 6万円コールが出来高最多777枚
21日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9009枚だった。うちプットの出来高が4966枚と、コールの4043枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の457枚（20円安360円）。コールの出来高トップは6万円の777枚（8円安41円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 69000
2 0 1 68000
2 +1 2 67000
9 0 2 66000
30 0 3 65000
42 +1 6 64000
139 0 9 63000
311 0 14 62000
144 -4 23 61000
777 -8 41 60000
265 -15 70 59000
350 -28 123 58000
282 -35 216 57000
129 -33 282 56500
1 -65 300 56375
23 -70 320 56250
288 -35 365 56000
5 -50 395 55875
29 -75 440 55750
129 -50 465 55500
12 -110 555 55250
5 -110 550 55125
241 -50 595 55000
2 -165 630 54875
7 -60 685 54750
11 -45 705 54625
95 -100 750 54500 2490 2
14 785 54375
5 -30 850 54250 2265 +225 5
4 680 54125 2260 1
263 -50 915 54000 2200 +160 7
2 -610 740 53875 2105 1
7 -245 895 53750 2060 +550 4
6 -320 935 53625 1990 4
86 -125 1155 53500 1875 +135 11
3 -245 1110 53375
13 -190 1255 53250
7 1345 53125 1690 +145 5
94 -70 1400 53000 1650 +165 8
7 1465 52875 1550 -10 6
11 -95 1470 52750 1485 +80 13
4 -35 1605 52625 1425 +350 4
51 -200 1645 52500 1425 +25 17
16 1715 52375 1365 +120 8
2 1670 52250
1 1735 52125 1305 8
58 -250 1950 52000 1175 +70 107
51875 1140 +75 8
5 2200 51750 1095 +75 11
51625 1055 +240 14
3 2370 51500 1015 +100 50
2 2440 51375 990 10
2 2445 51250 985 +25 17
51125 945 +110 7
45 2630 51000 890 0 187
