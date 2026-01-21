　21日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9009枚だった。うちプットの出来高が4966枚と、コールの4043枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の457枚（20円安360円）。コールの出来高トップは6万円の777枚（8円安41円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　69000　
　　 2　　　 0　　　 1　　68000　
　　 2　　　+1　　　 2　　67000　
　　 9　　　 0　　　 2　　66000　
　　30　　　 0　　　 3　　65000　
　　42　　　+1　　　 6　　64000　
　 139　　　 0　　　 9　　63000　
　 311　　　 0　　　14　　62000　
　 144　　　-4　　　23　　61000　
　 777　　　-8　　　41　　60000　
　 265　　 -15　　　70　　59000　
　 350　　 -28　　 123　　58000　
　 282　　 -35　　 216　　57000　
　 129　　 -33　　 282　　56500　
　　 1　　 -65　　 300　　56375　
　　23　　 -70　　 320　　56250　
　 288　　 -35　　 365　　56000　
　　 5　　 -50　　 395　　55875　
　　29　　 -75　　 440　　55750　
　 129　　 -50　　 465　　55500　
　　12　　-110　　 555　　55250　
　　 5　　-110　　 550　　55125　
　 241　　 -50　　 595　　55000　
　　 2　　-165　　 630　　54875　
　　 7　　 -60　　 685　　54750　
　　11　　 -45　　 705　　54625　
　　95　　-100　　 750　　54500　　2490 　　　　　　　 2　
　　14　　　　　　 785　　54375　
　　 5　　 -30　　 850　　54250　　2265 　　+225　　　 5　
　　 4　　　　　　 680　　54125　　2260 　　　　　　　 1　
　 263　　 -50　　 915　　54000　　2200 　　+160　　　 7　
　　 2　　-610　　 740　　53875　　2105 　　　　　　　 1　
　　 7　　-245　　 895　　53750　　2060 　　+550　　　 4　
　　 6　　-320　　 935　　53625　　1990 　　　　　　　 4　
　　86　　-125　　1155　　53500　　1875 　　+135　　　11　
　　 3　　-245　　1110　　53375　
　　13　　-190　　1255　　53250　
　　 7　　　　　　1345　　53125　　1690 　　+145　　　 5　
　　94　　 -70　　1400　　53000　　1650 　　+165　　　 8　
　　 7　　　　　　1465　　52875　　1550 　　 -10　　　 6　
　　11　　 -95　　1470　　52750　　1485 　　 +80　　　13　
　　 4　　 -35　　1605　　52625　　1425 　　+350　　　 4　
　　51　　-200　　1645　　52500　　1425 　　 +25　　　17　
　　16　　　　　　1715　　52375　　1365 　　+120　　　 8　
　　 2　　　　　　1670　　52250　
　　 1　　　　　　1735　　52125　　1305 　　　　　　　 8　
　　58　　-250　　1950　　52000　　1175 　　 +70　　 107　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1140 　　 +75　　　 8　
　　 5　　　　　　2200　　51750　　1095 　　 +75　　　11　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1055 　　+240　　　14　
　　 3　　　　　　2370　　51500　　1015 　　+100　　　50　
　　 2　　　　　　2440　　51375　　 990 　　　　　　　10　
　　 2　　　　　　2445　　51250　　 985 　　 +25　　　17　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 945 　　+110　　　 7　
　　45　　　　　　2630　　51000　　 890 　　　 0　　 187　