日経225オプション3月限（21日日中） 4万3000円プットが出来高最多80枚
21日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1245枚だった。うちプットの出来高が778枚と、コールの467枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の80枚（変わらず297円）。コールの出来高トップは5万6000円の67枚（125円安840円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -1 10 69000
22 -2 13 68000
23 -1 19 67000
3 -2 25 66000
23 0 35 65000
4 -5 53 64000
1 -5 79 63000
12 -21 158 61000
64 -34 220 60000
50 -15 320 59000
20 -10 460 58000
35 -65 625 57000
5 750 56500
11 -105 800 56250
67 -125 840 56000
2 935 55750
1 1110 55250
30 -105 1160 55000
1 1370 54500
6 1410 54375
7 -95 1595 54000 2840 1
54 -10 1840 53500
9 -25 2070 53000
1 2200 52750
1 2325 52500 2075 +190 1
2 2405 52250
2 2550 52000 1840 0 38
51875 1785 -10 1
51125 1525 25
51000 1485 +125 32
50750 1395 +90 5
50500 1360 +210 1
50000 1175 -25 14
49250 1055 +135 1
49000 980 +85 11
48750 945 2
48625 925 +115 2
48500 915 +135 8
48250 850 +85 4
48000 780 -15 54
47500 710 +55 42
47000 635 +45 22
46250 585 +80 3
46000 550 +65 12
45500 515 +80 2
45250 485 6
45000 445 +50 39
44000 385 +50 4
43000 297 0 80
42750 310 +54 5
42250 289 +51 1
42000 267 +38 16
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -1 10 69000
22 -2 13 68000
23 -1 19 67000
3 -2 25 66000
23 0 35 65000
4 -5 53 64000
1 -5 79 63000
12 -21 158 61000
64 -34 220 60000
50 -15 320 59000
20 -10 460 58000
35 -65 625 57000
5 750 56500
11 -105 800 56250
67 -125 840 56000
2 935 55750
1 1110 55250
30 -105 1160 55000
1 1370 54500
6 1410 54375
7 -95 1595 54000 2840 1
54 -10 1840 53500
9 -25 2070 53000
1 2200 52750
1 2325 52500 2075 +190 1
2 2405 52250
2 2550 52000 1840 0 38
51875 1785 -10 1
51125 1525 25
51000 1485 +125 32
50750 1395 +90 5
50500 1360 +210 1
50000 1175 -25 14
49250 1055 +135 1
49000 980 +85 11
48750 945 2
48625 925 +115 2
48500 915 +135 8
48250 850 +85 4
48000 780 -15 54
47500 710 +55 42
47000 635 +45 22
46250 585 +80 3
46000 550 +65 12
45500 515 +80 2
45250 485 6
45000 445 +50 39
44000 385 +50 4
43000 297 0 80
42750 310 +54 5
42250 289 +51 1
42000 267 +38 16