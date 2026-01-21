　21日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1245枚だった。うちプットの出来高が778枚と、コールの467枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の80枚（変わらず297円）。コールの出来高トップは5万6000円の67枚（125円安840円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　-1　　　10　　69000　
　　22　　　-2　　　13　　68000　
　　23　　　-1　　　19　　67000　
　　 3　　　-2　　　25　　66000　
　　23　　　 0　　　35　　65000　
　　 4　　　-5　　　53　　64000　
　　 1　　　-5　　　79　　63000　
　　12　　 -21　　 158　　61000　
　　64　　 -34　　 220　　60000　
　　50　　 -15　　 320　　59000　
　　20　　 -10　　 460　　58000　
　　35　　 -65　　 625　　57000　
　　 5　　　　　　 750　　56500　
　　11　　-105　　 800　　56250　
　　67　　-125　　 840　　56000　
　　 2　　　　　　 935　　55750　
　　 1　　　　　　1110　　55250　
　　30　　-105　　1160　　55000　
　　 1　　　　　　1370　　54500　
　　 6　　　　　　1410　　54375　
　　 7　　 -95　　1595　　54000　　2840 　　　　　　　 1　
　　54　　 -10　　1840　　53500　
　　 9　　 -25　　2070　　53000　
　　 1　　　　　　2200　　52750　
　　 1　　　　　　2325　　52500　　2075 　　+190　　　 1　
　　 2　　　　　　2405　　52250　
　　 2　　　　　　2550　　52000　　1840 　　　 0　　　38　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1785 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1525 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1485 　　+125　　　32　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1395 　　 +90　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1360 　　+210　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1175 　　 -25　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1055 　　+135　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 980 　　 +85　　　11　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 945 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 925 　　+115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 915 　　+135　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 850 　　 +85　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 780 　　 -15　　　54　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 710 　　 +55　　　42　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 635 　　 +45　　　22　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 585 　　 +80　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 550 　　 +65　　　12　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 515 　　 +80　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 485 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 445 　　 +50　　　39　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 385 　　 +50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 297 　　　 0　　　80　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 310 　　 +54　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 289 　　 +51　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 267 　　 +38　　　16　