令和アカウンティング・ホールディングス <296A> [東証Ｇ] が1月21日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比29.1％増の12.2億円に伸び、通期計画の16.2億円に対する進捗率は75.1％に達し、さらに前年同期の64.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.6％減の4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比35.0％増の4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の27.0％→30.3％に上昇した。



株探ニュース

