アモーレパシフィックジャパン株式会社が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA(ヘラ)」から2026年春の新商品が登場。

【写真】イ・ジンスさん(左)が語る新製品の魅力とは？製品の詳細も詳しくチェック

発売に先駆け、メディア向けの発表会が開催された。当日は製品紹介のほか、モデルのヨンアさんと、HERA専属メイクアップアーティストのイ・ジンスさんが登壇。新製品を使用したメイクアップデモンストレーションも披露された。

新製品発表会の会場内の様子


新たにStray Kidsのフィリックスさんをグローバルアンバサダーに迎え、さらなる盛り上がりを見せるHERA。本記事では、発表会の様子と新製品の魅力について詳しく紹介する。

■発表会の様子

発表会では、今回の製品に込められたメッセージ「just like you(ありのままの自分で史上最高の自分に出会う)」にちなみ、ヨンアさんが自身にとっての“最高の自分”について語ってくれた。ヨンアさんは「誰かがよいと思うものではなく、結局は自分が無理なく作れるものを見つけ、それを継続することだと思っています」とコメント。

メイクアップデモンストレーションでは、イ・ジンスさんが解説を行いながらメイクを仕上げた。

ブースティングベースは、メイクアップベースとしての機能はもちろん、スキンケアの水分クリーム代わりにもなる一品。実際に使用したヨンアさんも「みずみずしいテクスチャーで肌なじみがよく、夜までメイク直しが必要ない」と絶賛した。

メイクアップデモンストレーションの様子


リフレクション スキングロウファンデーションは内側から輝くようなグロウ感を演出。ブラシでの塗布が推奨されており、塗布後24時間が経過してもトーンアップ効果が持続。薄付きながら完成度の高い肌に仕上がると紹介した。

センシュアル ティンティッドシャイン リップセラムはオイルカプセルを配合。唇になじませることでカプセルが弾け、ツヤ感が増す仕組みになっている。少量でも優れた発色とツヤを叶え、コンシーラー等での補正が不要な点も魅力的。

■新製品の紹介

ブースティングベース

ブースティングベース(5610円)


発売日：2026年2月4日(水)

価格：5610円

特徴

アカマツ葉エキスが油水分バランスを整え、ファンデーションの密着力を飛躍的に高める。約84％(※)のスキンケア成分を含んだ無重力なミルキーテクスチャーで、後に重ねるファンデーションを選ばないのがうれしいポイント。

※水を含む

■リフレクション スキングロウファンデーション

リフレクション スキングロウファンデーション(7480円)


発売日：2026年2月4日(水)

価格：7480円

カラー展開

リフレクション スキングロウファンデーションのカラー展開


特徴

ナノサイズのヒアルロン酸を配合した独自技術により、内側から発光するような“ハイドラインナーグロウ肌”へ。スキンケア成分を79％配合し、美容液のような心地よさで1日中くすみのない透明感を保つ。

■センシュアル ティンティッドシャイン リップセラム

センシュアル ティンティッドシャイン リップセラム(4400円)


発売日：2026年1月9日

価格：4400円

カラー展開

センシュアル ティンティッドシャイン リップセラムのカラー展開(画像はオンライン限定色以外の5色)


323 チェリーオントップ／カクテルに添えられたチェリーのような、澄んだ艶めきを放つクリアレッド

370 レッドウッド／落ち着きを醸し出す、深いブラウントーンのバーガンディーレッド

220 サンデイズ／日曜日の日差しのようなあたたかさに包み込まれるアプリコットピンクコーラル

450 ブラウンシュガー／とろけたキャラメルのようなゴールドのシマーグリッターが煌めくブラウン

55 パープルラム／アンティークな高級感のあるゴールドシマーパールがアクセントのディーププラム

136 コールドベリー／ひんやりと冷たいベリーをひと口かじったようなジューシーなモーブベリーピンク(HERA 公式オンラインストア限定)

特徴

ひと塗りで澄んだ発色が続き、にじみや色移りを抑えて塗りたての美しさをキープ。5種類のヒアルロン酸やコラーゲンを配合し、リッチなうるおいで唇を満たす。

HERAが提案する「自分らしさを隠すのではなく、引き立てる」という美学。今回の新製品も、肌から自分らしさ、そして自信を引き出せるようなラインナップとなっている。特にスキンケアの延長線上で使えるベースは、忙しい毎日の中でも「最高の自分」でいたい現代人の強い味方になってくれるはず。丁寧で美しいこの仕上がりを、ぜひ体感してみてほしい。

文＝小林七緒

