昨年武蔵野Sで重賞初制覇を飾ったルクソールカフェ（牡4＝堀）が世界最高優勝賞金額を誇るサウジカップ（2月14日、G1、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート1800メートル）の招待を受諾した。21日、堀師が明かした。

昨春米国のケンタッキーダービー12着以来、2度目の海外遠征。前走・チャンピオンズカップは15着に敗れている。サウジカップには前年優勝馬フォーエバーヤング（牡5＝矢作）が連覇を懸けて出走予定になっている。