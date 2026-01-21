元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。井上尚弥VSジェシー・“バム”・ロドリゲスの夢の一戦について言及する場面があった。

昨年12月27日にサウジアラビアで行われた「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の大会前後で、ボクシング業界では「モンスターVSバム」と期待する声が上がった。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のプロモーション動画で尚弥自身も現代最強プロボクサー“四天王”としてバムの名前を挙げていた。バムは今後バンタム級へ転向する。バムについては対戦したい1人だと明かし、「倒せると確信している？」という質問には「イエス」と笑顔を見せた。

ジェーソンは「井上VSバムは将来的にはありえると思う」と口にしながらも「今はまだ時期尚早だと感じる」と冷静に説明した。

さらに「バムはバンタム級に来ると思う。でもまずは階級に体を慣らす時間が必要だと思う。いきなりスーパーバンタム級の井上戦に飛び込むのではなくバンタム級王者と戦うべき」と語った。

バムがバンタム級に転向すればジェーソンと同じ階級で争うことになる。「彼は非常に優れた選手で強い選手。常に最強の相手と戦って自分を試したいので、彼の試合はずっと前から必ず見ている。良い戦いができる自信がある」とバムの印象を明かした。