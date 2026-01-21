2004年アテネ五輪の陸上女子マラソン金メダリストの野口みずきさんが“DJみずき“として衝撃的な転身を果たす。

現役時代、走りのリズムの原動力について明かした野口氏。「脳内で音がするんです。『ガシャーン、ガシャーン』って。アームが動いてレコードがセットされるような音がするんです」。かつてアテネの風となり、金メダルを日本にもたらした野口さんの驚異的な走りを支えていたのは、レース中、頭の中で鳴り響いていた“脳内ジュークボックス”だった。

今回はその音楽愛を25日正午からフジテレビ系で放送される「奥村組スポーツスペシャル 第45回大阪国際女子マラソン 」（関西テレビ制作）で爆発させる。選曲のために紫のスカジャンを羽織り、DJコントローラー片手に登場。

番組内では解説の傍ら、“DJみずき”としても大会を盛り上げる。

特に今回は、金メダリストのイメージを覆す意外な一面が満載。ストイックな現役時代を知るファンも驚く、ハイテンションな姿の解禁となる。

「おばあちゃんになってもヒップホップを聴いていたい。一生DJターンテーブルを回し続けたい」 と語る野口さん。単なるBGMの域を超えた、イマジン・ドラゴンズやカニエ・ウェストなど実体験に基づいた「苦しい時にこそ背中を押す“魂のセットリスト”に注目だ。