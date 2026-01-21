浜崎あゆみ、“貴重な”ピンク×キラキラネイル公開 洗練された指先が話題「見れただけでも満足」「なんか珍しい気がする！」
歌手の浜崎あゆみ（47）が20日、自身のインスタグラムを更新。“貴重な”ピンク×キラキラネイルを公開し、反響を呼んでいる。
【動画】「安定に可愛いけどネイルも可愛い」“貴重な”浜崎あゆみのキラキラした指先
浜崎は投稿で「ネイルちゃんと見たいと沢山いただいたのでアップしまする バイク漕いでるのを見たいも多かったのであげとくね笑」とつづり、ピンクカラーにラメがきらめくネイルのアップショットや、自身の姿を収めた写真と動画を公開した。
写真と動画では、指先に施されたピンクのマグネットネイルが光を受けて輝く様子が印象的で、シンプルながらも存在感のあるデザインとなっている。
ほかにも、オーバーサイズのニットを着用したラフな姿で、昨年12月19日に出演したTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』でSnow Man・岩本照が贈ったトレーニングマシン「スリムコアバイク2」に乗ったショットも披露し、空間の雰囲気と相まって、浜崎らしい世界観が表現されていた。
この投稿にフォロワーからは「素敵」「見れただけでも満足」「キラキラピンクネイル可愛い」「あゆがマグネットネイルってなんか珍しい気がする！」「安定に可愛いけどネイルも可愛い」「私も今ピンクネイル」といった声が寄せられている。
