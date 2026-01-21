“スイーツ真壁”として知られる新日本プロレスの真壁刀義（53）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。手料理するメニューを明かした。

同番組では、ある言葉について、パネラー5人がそれぞれ漢字1文字ずつで表現。それをヒントに「ハライチ」岩井勇気が解答するクイズ企画「超超超超いい漢字」を実施した。順に「米」「肉」「挟」「麦」、そしてのちに議論を呼んだ「玉」の5文字から、岩井は「ハンバーガー」と答えて正解した。

これを受けて、岩井の相方・澤部佑が「ハンバーガーを食べたりとかしますか？」と聞くと、真壁は「めっちゃくちゃ食うよ。俺、自分で作るもん」と告白。共演者から「えっ！？」と驚きの声が上がると、「ホント、普通に作るんだよ」と打ち明けた。

そして「肉をバーッと押して焼いてさ。バンズとパテで“ガッ！”だよ」とかぶりつくジェスチャーで表現しつつ、「塩麹を中に入れるとめっちゃくちゃうまい」とレシピも披露。「これマジでうまい」と念押しし、ともにゲスト出演した後輩ウルフ・アロンに対し、「今度ウルフにめちゃくちゃ食わしてやる」と宣言していた。