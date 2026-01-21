「令和8年度大学入学共通テスト（本試験）」平均点など発表

　大学入試センターは21日、1月17日と18日に実施した「令和8年度大学入学共通テスト（本試験）」の平均点などを発表した（中間集計）。

■国語（200点）　平均点116.08（58.04点）　最高点200（100）／最低点0（0）

■地理歴史（100点）
地理総合，地理探究　平均点64.18　最高点100／最低点0
歴史総合，日本史探究　平均点64.18　最高点100／最低点0
歴史総合，世界史探究　平均点62.81　最高点100／最低点0
地理総合／歴史総合／公共　平均点52.54　最高点100／最低点0

■公民（100点）
公共，倫理　平均点65.16　最高点100／最低点0
公共，政治・経済　平均点65.94　最高点100／最低点0
地理総合／歴史総合／公共（再掲）　平均点52.54　最高点100／最低点0

■数学
数学（1）（100点）　
数学I，数学Ａ　平均点50.58　最高点100／最低点0
数学I　平均点29.45　最高点86／最低点0
数学（2）（100点）　
数学II，数学B，数学C　平均点58.88　最高点100／最低点0

■理科（100点）
物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎　平均点67.02　最高点100／最低点0
物理　平均点47.46　最高点100／最低点0
化学　平均点59.57　最高点100／最低点0
生物　平均点56.67　最高点100／最低点0
地学　平均点46.12　最高点97／最低点0

■外国語（100点）
英語（リーディング）　平均点64.80　最高点100／最低点0
英語（リスニング）　平均点56.42　最高点100／最低点0

■外国語（200点）
ドイツ語　平均点112.58（56.29）　最高点191（95）／最低点36（18）
フランス語　平均点120.00（60.00）　最高点196（98）／最低点31（15）
中国語　平均点148.47（74.23）　最高点200（100）／最低点29（14）
韓国語　平均点144.78（72.39）　最高点200（100）／最低点39（19）

■情報（100点）
情報I　平均点59.76　最高点100／最低点0

※（　）内の数値は100点満点に換算したもの