「令和8年度大学入学共通テスト」平均点・最高点・最低点など発表（中間集計）…満点者なしの教科も【一覧】
大学入試センターは21日、1月17日と18日に実施した「令和8年度大学入学共通テスト（本試験）」の平均点などを発表した（中間集計）。
【画像】受験川柳…高校生特別賞 自分の情けなさを川柳に
■国語（200点） 平均点116.08（58.04点） 最高点200（100）／最低点0（0）
■地理歴史（100点）
地理総合，地理探究 平均点64.18 最高点100／最低点0
歴史総合，日本史探究 平均点64.18 最高点100／最低点0
歴史総合，世界史探究 平均点62.81 最高点100／最低点0
地理総合／歴史総合／公共 平均点52.54 最高点100／最低点0
■公民（100点）
公共，倫理 平均点65.16 最高点100／最低点0
公共，政治・経済 平均点65.94 最高点100／最低点0
地理総合／歴史総合／公共（再掲） 平均点52.54 最高点100／最低点0
■数学
数学（1）（100点）
数学I，数学Ａ 平均点50.58 最高点100／最低点0
数学I 平均点29.45 最高点86／最低点0
数学（2）（100点）
数学II，数学B，数学C 平均点58.88 最高点100／最低点0
■理科（100点）
物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎 平均点67.02 最高点100／最低点0
物理 平均点47.46 最高点100／最低点0
化学 平均点59.57 最高点100／最低点0
生物 平均点56.67 最高点100／最低点0
地学 平均点46.12 最高点97／最低点0
■外国語（100点）
英語（リーディング） 平均点64.80 最高点100／最低点0
英語（リスニング） 平均点56.42 最高点100／最低点0
■外国語（200点）
ドイツ語 平均点112.58（56.29） 最高点191（95）／最低点36（18）
フランス語 平均点120.00（60.00） 最高点196（98）／最低点31（15）
中国語 平均点148.47（74.23） 最高点200（100）／最低点29（14）
韓国語 平均点144.78（72.39） 最高点200（100）／最低点39（19）
■情報（100点）
情報I 平均点59.76 最高点100／最低点0
※（ ）内の数値は100点満点に換算したもの
【画像】受験川柳…高校生特別賞 自分の情けなさを川柳に
