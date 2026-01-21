趣里　父・水谷豊とのツーショット披露、結婚後初の“素顔公開”にファン歓喜“三山騒動”乗り越え深まる親子の絆

1月20日までに、女優の趣里が自身のInstagramを更新。結婚を発表後、初めて自身の姿を公開。さらに、父である俳優の水谷豊とのツーショットが披露され、話題となっている。

趣里は冒頭、《みなさま、遅くなってしまいましたが…本年もどうぞよろしくお願いいたします》と新年の挨拶を綴った。ファンに感謝のメッセージを添え、《久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です》と、水谷との家族水入らずの時間を過ごしたことを明かした。

「写真には、サングラスをかけた水谷さんと、その横でメガネをかけナチュラルな笑顔を見せる趣里さんが写っていました。2人のリラックスした表情が印象的です」（芸能プロ関係者）

貴重な親子ショットとなった今回の投稿。Instagramのコメント欄には、歓喜の声が集まった。

《お父さんとゆっくりお食事できるなんて幸せなご家族なんでしょう》

《右京さん優しいお顔してる》

《二人でとっても良く写ってますね、じいじも幸せそうです》

2025年9月26日、趣里は第1子を出産。今では“おじいちゃん”になった水谷の緩んだ笑顔からも、2人の良好な関係がうかがえる。

娘の妊娠、出産を巡っては、水谷の複雑な心境が報じられたこともあった。

「趣里さんは2025年4月下旬、『週刊文春』の報道がきっかけで、三山凌輝さんとの極秘交際や妊娠、さらには結婚の噂が浮上。三山さんと人気YouTuber・Rちゃんとの1億円婚約詐欺トラブルが報じられた直後だったため、世間からは不安視されました。さらに、この報道を耳にした水谷さんはかなり動揺していたといいます」

報道によると、水谷は家族会議を開き、「また浮気などの女性トラブルが起きたとしても、絶対に助けないからね」と、趣里へ釘を刺したという。

「とはいえ、やはり可愛い愛娘の結婚の喜びは大きいでしょう。趣里さんの出産が報告された際も祝福し、《これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい》とエールを送っていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

水谷家の絆はさらに強くなっている。