¡Ú½é¾ì½ê¡Û°¤±ê¤¬Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ç¼ó°Ì¼é¤ë¡¡¶×É÷»á¤Ï¶ì¸À¡ÖÀµ¹¶Ë¡¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢ËëÆâ°¤±ê¡Ê£³£±¡áï¤»³¡Ë¤¬ËëÆâ»â»Ê¡Ê£²£¹¡áÍë¡Ë¤È¤Î£²ÇÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤±ê¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Çº¸¤ËÄ·¤Ö¤È¡¢ÁÇÁá¤¯²ó¤ê¹þ¤ó¤ÇÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Ç®Àï¤ò´üÂÔ¤·¤¿´ÛÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥¿¥áÂ©¡££Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÂç´Ø¶×É÷»á¤Ï¡Ö°¤±ê¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤éÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Î°¤±ê¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï±¦¾å¼ê¤ò¹Í¤¨¤¿¡£»â»Ê´Ø¤¬¤¹¤´¤¯ÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡©¡¡¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ë¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£Çº¤à¤³¤È¤Ê¤¯»×¤¤ÀÚ¤êÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡Ë¤ÏÂç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È¤Î´é¹ç¤ï¤»¡£¡ÖÂç´Ø¤Ê¤ó¤Ç±óÎ¸¤»¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£