KONAMIのシューティング「ラビリンスランナー」がアケアカ・アケアカ2で1月22日より配信開始3種の飛び道具を使って全方位から現われる敵に立ち向かう
【アーケードアーカイブス ラビリンスランナー】 1月22日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Nintendo Switch版） プレイ人数：1～2人 【アーケードアーカイブス2 ラビリンスランナー】 1月22日 配信予定 価格：1,100円（PS5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S版） プレイ人数：1～2人
(C)Konami Digital Entertainment
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「アーケードアーカイブス ラビリンスランナー」を1月22日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。同日、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S用シューティング「アーケードアーカイブス2 ラビリンスランナー」の配信を開始する。価格は1,100円。
「ラビリンスランナー」は1988年にKONAMIから発売されたシューティングゲーム。さらわれたパパイヤ姫を救出するため、邪悪なデビルが待ち受けるキャッスルへ向けて旅立つ。道中の様々な仕掛けに用心し、3種の飛び道具を使って全方位から現われる敵をやっつけながら進んでいく。
公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！
公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。1月22日19時からは「ラビリンスランナー特集」が配信される予定。
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation