Dynabookは、SFアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とのコラボレーション企画として、14.0型プレミアムモバイルノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」を発表しました。同社公式通販サイト「Dynabook Directオンラインストア」にて、300台の数量限定で2026年4月6日から受注を開始します。

「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」

記事のポイント 人気作品とのコラボモデルは、本体デザインだけでなく同梱グッズや壁紙なども充実しており、ファンならずとも欲しくなる仕上がり。バッテリー交換が手軽に行えるので、長く使えます。

本モデルは、天板に「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」のイラストをあしらい、グリーンに光るバックライトキーボードを採用することで、「攻殻機動隊」らしさを随所に感じられるデザインに仕上げられています。

↑天板のイラスト。

また、コラボレーション特典として、同アニメのビジュアルを採用したPC用壁紙のプレインストールや、マウスパッド、PCケースなどのオリジナルアイテムが同梱されます。

↑オリジナルPCケース 1種（同梱）。

↑オリジナルマイクロファイバークロス 1種（同梱）。

↑オリジナルステッカー 1種（同梱）。

↑オリジナルダイカットマウスパッド 1種（同梱）。

【プリインストール壁紙5種】

なお、いずれのデザインも変更になる可能性があります。

性能面においては、dynabook独自のAI機能を搭載するとともに、「Copilot+ PC」としてPCローカル環境でもスムーズで快適なAI処理を実現します。

加えて独自の放熱技術「dynabookエンパワーテクノロジー」適用でCPUの安定したパフォーマンスを実現します。また、ユーザー自身で簡単にバッテリー交換できる「セルフ交換バッテリー」を採用することで、長く安心して利用できます。

「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」（dynabook XP/ZAE）の主な特徴

１． インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）を搭載し、dynabook独自の「エンパワーテクノロジー」を適用することでCPUの性能を安定的に維持。

２． 簡単にバッテリー交換が行え、長く愛用できる「セルフ交換バッテリー」を採用。

３． グリーンに光るバックライトキーボード搭載。

４． 日常での使いやすさに配慮し、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）コネクタを左右に1基ずつ搭載。その他LANコネクタやHDMI出力端子など、充実したインターフェース。

５．狭額縁を採用した14.0型（16:10）ノングレア（非光沢）WUXGA（1920×1200ピクセル）ディスプレイ。

６．Dolby Atmosで臨場感あふれる音も楽しめる。

７．アメリカ国防総省制定MIL規格に準拠した過酷な耐久テストをクリア。

Dynabook 「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」 受注開始日：2026年4月6日 実売想定価格：30万円前後（税込）

The post Dynabookから「攻殻機動隊S.A.C.モデル」が登場！ コラボアイテムも多数同梱 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.