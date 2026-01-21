【ZARAの新作】がセンス良い！ 40・50代が狙いたい「サマ見えアイテム」

大人がおしゃれを楽しむなら、トレンド感だけでなく上品さとのバランスも大切にしたいもの。40・50代の着こなしをセンスよく楽しむなら、デザイン性もきちんと感も備えた【ZARA（ザラ）】の「新作アイテム」がおすすめです。派手すぎず、でも地味にならない絶妙なディテールで、コーデのサマ見えを狙えそう。

首元のリボンでコーデのセンスを格上げ

【ZARA】「ZW COLLECTION リボン付きシャツ」\7,990（税込）

クリーンな雰囲気が魅力的な、ハイネックにリボンタイ付きのブルーシャツ。さりげなくエッジのきいたデザインで、コーデをおしゃれに格上げしてくれそうです。結び方しだいで印象を変えられるので、首元で結べば知的で上品な印象に、ラフに垂らせば程よく抜け感のあるスタイルにアレンジできます。

セットベルトがポイントのミディスカート

【ZARA】「ベルト付きミディ丈スカート」\8,590（税込）

ハイウエスト設計と付属ベルトで、ウエスト位置を高く見せてくれそうなミディ丈スカート。シンプルなトップスに合わせるだけでコーデのサマ見えが狙える、存在感のあるベルトがポイントです。フロントスリット入りで足さばきがよさそうなうえ、華やかなドレープ感も魅力。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M