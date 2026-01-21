「兵庫県文書問題の真相が明らかに！？」立花孝志裁判で奥谷県議が使う「訴訟告知」という“最強手段”

３人の県議を裁判に補助参加させる

「NHKから国民を守る党」と党首・立花孝志被告（58）を相手取り、1100万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした奥谷謙一県議（40）が、１月７日に神戸市内で会見を開いた。

斎藤元彦兵庫県知事（48）に対する告発文書の問題を審議した「百条委員会」の委員長を務めた奥谷県議。彼に対する名誉毀損容疑で立花被告は刑事告訴されていたが、神戸地検は昨年12月24に嫌疑不十分で不起訴とした。

奥谷県議は不起訴を不服として、神戸第１検察審査会に審査を申し立て、民事でも立花氏を訴えたのだ。会見で奥谷県議は強い口調でこう語った。

「（立花被告の）デマを信じた多くの人々が前回の県知事選で誤った情報に基づき判断した可能性について重く受け止めている。虚偽の言説によって他者をおとしめ、社会の公正な判断をゆがめる行為を私は断じて許すことはできない」

そして、会見に同席した石森雄一郎弁護士から、こんな言葉が発せられた。

「条件が整い次第という言い方になるんですけど、『訴訟告知』という制度を行いまして、増山（誠）県議、岸口（みのる）県議、白井（たかひろ）県議にこの裁判に補助参加という形で参加を促したいと考えています」

『訴訟告知』とは何なのか？

聞きなれない言葉だが、訴訟告知とは訴訟の当事者（原告・被告）が係争中の問題に利害関係がある第三者に対して、訴訟が係属している事実を通知する制度（民事訴訟法53条１項）だ。

訴訟告知の目的は、通知を受けた者（被告知者）と通知者の間の「将来の紛争」に備える点にある。被告知者は通知された訴訟に参加して自分の主張を述べてもよいし、訴訟に参加しなくてもよい。ただし、参加してもしなくても、通知を受けた者は、通知された訴訟の判決の判断に従わなくてはならない。

情報源を巡って法廷闘争も

この訴訟告知が「兵庫県で起こった一連の問題の真相を明らかにする“最強の武器”になるかもしれない」と言うのは、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士だ。

「訴訟告知によって、立花被告の名誉毀損の成否だけでなく、その情報源の責任を問いやすくなります。この裁判で増山県議、岸口県議、白井県議が立花被告の情報源で根拠のない情報を渡したと認定されれば、増山県議らに対する責任追及も加速させることができるのです」

訴訟告知せず、立花被告の裁判の判決が出てから増山県議らを訴えることもできる。だがその場合、立花被告の裁判での判断はあくまでも「提出証拠の一つ」になるという。

「ですが、訴訟告知をしておけば、増山県議らは今後訴えられた際に、この裁判で認定された主張については争えなくなります。もし県議らが告知を無視して裁判に参加しなくても、裁判で“立花被告の情報源は県議ら”と認定されてしまったら、次に自分たちが訴えられたときに、この点を争うことが許されない可能性が高い。

訴訟告知を受けた県議らが裁判に参加した場合、立花被告が“県議らが情報源だから信じた”と主張すれば、県議らはこれに反論し、両者が対立するという展開も考えられます。立花被告の情報源を巡って法廷で『立花被告vs.県議たち』の戦いが繰り広げられるかもしれません」（前同）

訴訟告知によって、立花被告だけでなく、増山県議らがどのように元県民局長に関する情報を得たのかについて審理が進めば、事件の背景が明らかになる可能性が高い。そうなれば、一昨年の兵庫県知事選で起きた騒動の全貌を明らかにする、大きな一歩となるはずだ。

取材・文：佐々木博之（芸能ジャーナリスト）