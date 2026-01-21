「誰か空いてなかったら、また誘うわ」「えっ」私は都合の良い“補欠”なの？ 勇気を出して誘いを断った結果
楽しいはずのママ友関係だったけど、そんなまさかの展開に！？
思わずため息が出てしまうような体験をした、筆者の友人A子さんのお話です……。
ほどよい距離感が心地よい
A子さんがよく遊んでいるママ友グループは4人組でした。
よく4人でランチをする仲ではありますが、もちろん個人同士で会うこともあります。
A子さんはあまり個人で誰かを誘うことはありませんでしたが、各々が自由にしている感じが心地よくて好きでした。
まさかの個人的なお誘い！ めっちゃ嬉しい～！！
そんなある日、Bママから突然個人LINEが届いていました。
「明日ひま？ 〇〇って店のランチクーポン券二人分あるんだけど、期限が明日まででさ。よかったら行かない？」
Ｂママは明るくリーダー的な人で、なんとなく憧れに近い気持ちもありました。
そんなBママから個人的にお誘いされるのは初めてだったので、A子さんは嬉しくなり、すぐにOKしたのです。
そうして当日、会話も楽しくランチはとても豪華で、美味しく頂いていると……
皆来れなかったのは残念だなぁ。しかし……！？
「実は最初Cママ誘ったんだけど、今日美容院らしくて。Dママは実家行くらしくて、断られたんだよね」
そう残念がるBママに対し、A子さんは特に何も思わず、
「皆忙しいね」
そう共感して言うと、
「また誘っていい？」
と、笑顔のBママ。
A子さんはとても嬉しくなり、もちろんOKしたのですが、その後Bママから衝撃の言葉が！