¿ùÅÄ¿åÌ®»á¡¢Ä¹¿È¤ÎÉ×¡È¸ø³«¡É¡Ö¥¥â¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×33²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡¡Ë½¸À¤ËÅ´¥á¥ó¥¿¥ëÊÖ¤·
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦¿ùÅÄ¿åÌ®¡Ê¤ß¤ª¡Ë»á¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¡ª¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Ï¤Ë¤«¤à¿ùÅÄ»á¤¬½é¡¹¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤♡
¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¥×¥ìー¥È¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥±ー¥¤Î²èÁü¤ò·ÇºÜ¡£¡Öº£Æü¤Ï33²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡£¤³¤ì¤«¤éË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ìë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÆó¿Í¤Ç¤ª¿©»ö¡£Æü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡È´Å¤¤¡É»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤òÁª¤ó¤À¥À¥ó¥Ê¤Ã¤ÆÄ¶¥¥â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë½¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿ùÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¥â¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤Ò¤ë¤Þ¤º¤ËÊÖÅú¡£·ëº§¼°¤ÎºÝ¤Î²èÁü¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤ÎÉ×¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¿ùÅÄ»á¤ÈÆ¬°ì¤Ä¤Û¤Éº¹¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤ÎÃËÀ¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤â´Þ¤á¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë