様々な人気キャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』デザインの「吸水速乾タオルキャップ」が登場。

マイクロファイバー素材を使用し、お風呂上がりの濡れた髪を優しく包み込んで水分を素早く吸収する、機能性とデザイン性を兼ね備えたタオルキャップが、人気キャラクター｢ジュディ・ホップス」と｢ニック・ワイルド」デザインで展開されています☆

スケーター ディズニー『ズートピア』吸水速乾タオルキャップ

価格：各1,540円(税込)

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターである｢ジュディ・ホップス」と｢ニック・ワイルド」のお顔を大胆にあしらった立体的なデザインが特長の「吸水速乾タオルキャップ」が登場。

お風呂上がりやプールの後に濡れた髪から滴る水滴を防ぎ、ドライヤーの時間を短縮したいというニーズに応えるために開発されました。

吸水性と速乾性に優れた素材を使用しているため、濡れた髪にかぶるだけで水分を素早く吸収してくれる「吸水速乾タオルキャップ」

ドライヤーをかける時間を短縮できるため、髪への熱ダメージを軽減し、入浴後の時間を有効に活用できます。

また、肌触りの良いマイクロファイバー生地が採用されているため、デリケートな肌や髪にも優しい使い心地です。

伸縮性のあるギャザー仕様で頭にフィットし、子供から大人まで幅広い層の方が愛用できます☆

『ズートピア』デザインでは、｢ニック・ワイルド」の特徴的な半目や、｢ジュディ・ホップス」の大きな瞳と耳など、キャラクターの表情を忠実に再現。

かぶるだけでキャラクターになりきれる楽しさがあり、お子さんのスイミングスクールや海水浴などのレジャーシーンでも活躍します。

吸水速乾タオルキャップ ズートピア/｢ジュディ｣

サイズ：約230×170mm

ぱっちりとした目と長い耳が印象的な「ジュディ・ホップス」デザインの吸水速乾タオルキャップ。

グレイをベースにした、ふんわりとしたマイクロファイバー生地が「ジュディ・ホップス」のイメージにぴったりです☆

吸水速乾タオルキャップ ズートピア/｢ニック｣

サイズ：約230×170mm

特徴的な目元もしっかり再現された「ニック・ワイルド」の吸水速乾タオルキャップ。

立体感のある縫製で仕立てられた、幅広の耳もポイントです。

｢ジュディ・ホップス」と｢ニック・ワイルド」のお顔が大胆にあしらわれた、存在感抜群なディズニーグッズ。

スケーターの『ズートピア』デザイン「吸水速乾タオルキャップ」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です☆

