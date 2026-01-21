２００４年アテネ五輪女子マラソン金メダルの野口みずきさんが、２５日正午から生放送されるカンテレ・フジテレビ系全国ネット「奥村組スポーツスペシャル 第４５回大阪国際女子マラソン」をＰＲするＹｏｕＴｕｂｅの映像に出演している。「ＤＪみずき」となってＣＭ前の音楽を選曲する“衝撃映像”が２１日、公開された。

伝説の米ロックバンド「ＭＣ５」のＴシャツに、真っ赤なゴツめのカーディガンを羽織った野口さん。「野口みずき的マラソンあるある〜！」とビートたけしの「コマネチ」ポーズでひとりコントを始めれば、アンガールズの「ジャンガジャンガ」風ジングルで締める。現役時代、レース中に脳内で流れていた音楽を問われ、米ラッパー、ジョー・バドゥンの「Ｐｕｍｐ Ｉｔ Ｕｐ」だといい「パパパ…パンピラ！チェキラ！」と叫び、最後は腕を組む“ヒップホップあるあるポーズ”を決める。

さらに「ＭｉｚｕｋｉのＭはドＭのＭ！…ちゃうちゃう」と穏やかじゃない表現と大阪弁でボケたかと思えば「チャウチャウちゃうんちゃう？」とかつて某公共放送局で放送されていたバラエティー番組のタイトルを重ねる。ついにはエアヘッドホンを右手で押さえ、エアＤＪコントローラーのエアジョグを左手で回しながら「応援してちょ！ちぇけらっちょ！」と名古屋弁でライムを刻んだ。

そんな野口さん。今大会の放送解説（第１移動車）を務める一方で、「ＤＪみずき」としてヒップホップ愛全開で大阪国際女子マラソンのＣＭ前選曲を担当したとのことだ。

「脳内で音がするんです。ガシャーン、ガシャーンって。アームが動いてレコードがセットされるような音がするんです」

あの驚異的な走りを支えていたのは、頭の中で鳴り響いていた“脳内ジュークボックス”だったのだ。

「自分の中のテンポと音楽がシンクロすると、どんどんいい走りに戻ってくる」

選曲打ち合わせの日、カンテレ本社に現れた野口さん。今度はテクノユニット「電気グルーヴ」のロゴＴシャツの上に、紫色のテラテラでバチバチにイカした「トゥイーティー」のワッペンつきスカジャン姿だった。しかも今度はエアじゃなく、自前のＤＪコントローラーを持参した。

「おばあちゃんになってもヒップホップを聴いていたい。一生ＤＪターンテーブルを回し続けたい」

そう宣言した金メダリストは御年４７歳。カンテレ広報担当は「野口さんの選曲は、単なるＢＧＭ選びの域を超え、ランナーの気持ちとシンクロする“魂のセットリスト”となりました」という。

セットリストのうち４曲が先行公開された。

▼Ｂｅｌｉｅｖｅｒ／イマジン・ドラゴンズ

▼Ｈｉｇｈ Ｈｏｐｅｓ／パニック！アット・ザ・ディスコ

▼Ｃｈａｍｐｉｏｎ／カニエ・ウェスト

▼Ｆ＊＊ｋｉｎ’ Ｐｅｒｆｅｃｔ／Ｐ！ｎｋ

その他は本番のお楽しみ。野口さんは惜しくも“選外”となった楽曲についても、こう語った。

「もうね、私自身だけが走るんだったら、ゴリゴリのヒップホップをかけるんですよ。でも、今回は現役選手たちのために選びました、自分の感覚とは切り離して。そこも書いてくださいますか（笑）。ほんとは、ＫＲＳ・ワンとか、アイス・キューブとか、５０セントとか、モブ・ディープとか、そのあたりをかけたいですね（笑）。ただ、自分は走らないので、ギャングスタ・ラップとかゴリゴリのヒップホップは自重しました」

果たして野口さんのバイブスは、現役ランナーの魂と共鳴するのか。ＹｏｕＴｕｂｅのＰＲ動画は「＃野口みずき ＃大阪国際女子マラソン」などで検索を。