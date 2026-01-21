¹Åç¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¡¢¹âÌî»³¤Ç¸îËà¹Ô¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬21Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©¹âÌîÄ®¤Î¹âÌî»³À¶¾ô¿´±¡¤Ç¹±Îã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸îËà¹Ô¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ìó2»þ´Ö¡¢¡Ö¡Ê5°Ì¤À¤Ã¤¿¡ËºòÇ¯¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×±ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢·Ð¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡2024¡¢25Ç¯¤ÈÂ³¤±¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÀï¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¤µ¡¢¶ì¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¡Öº£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È10Æü¤Û¤É¡£´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁá¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£