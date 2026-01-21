気象庁によりますと、長野県と関東地方北部では、２１日夜遅くから２２日昼前にかけてと、２４日から２５日頃は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要だということです。

【画像をみる】今夜（21日）首都圏で雪か いつ、どこで降る？雪シミュレーション

日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３３度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。

このため、長野県と関東地方北部では、２１日夜遅くから２２日昼前にかけてと、２４日から２５日頃は、大雪となる所があるということです。

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ４０センチ

甲信地方 ５０センチ

その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 １５センチ

甲信地方 １５センチ

その後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 １５センチ

甲信地方 ３０センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があるとしています。

その後も、２５日頃にかけて降雪が続き、積雪が多くなるおそれがあるということです。

２１日（水）

神奈川県から千葉県にかけて雪雲が広がる予報となっています。

２２日（木）

シミュレーションでは未明から早朝にかけて、埼玉県、東京都、神奈川県の一部地域で雪雲が見られます。

２３日（金）

２３日（金）のシミュレーションでは埼玉県と東京都の一部地域で雪雲がみられます。

２４日（土）

２４日（土）は午後から埼玉県と東京都の広い範囲で雪雲が広がる予報となっています。

２５日（日）

