ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は２１日、２０１０年から実施している世代別牝馬重賞シリーズ「グランダム・ジャパン（ＧＤＪ）２０２６」の概要を発表した。３歳シーズンは「桜花賞」（３月１８日・浦和）で開幕し「関東オークス」（６月１７日・川崎）までの７戦で熱戦が繰り広げられる。古馬春シーズンは「クイーン賞」（２月１１日・船橋）から始まり「エンプレス杯」（５月１３日・川崎）まで７戦が行われる。古馬秋シーズンは「スパーキングレディーカップ」（７月８日・川崎）から「ＪＢＣレディスクラシック」（１１月３日・金沢）まで９戦を予定している。２歳シーズンは「園田プリンセスカップ」（９月１７日・園田）から「東京２歳優駿牝馬」（１２月３１日・大井）まで７戦が行われる。グランダムジャパンとしては計３０戦が開催される。また、優勝争いを、より盛り上げるため、３歳シーズン及び古馬シーズンの最終戦で地方馬最先着、地方馬内２位及び３位の馬を対象にエクストラポイントを加算する。各シーズンのポイント上位３頭の馬主、調教師に対してボーナス賞金が授与される。