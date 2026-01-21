歌手・俳優の小泉今日子（５９）やウルフルズのトータス松本（５９）、斉藤和義らが２１日、都内でライブイベント「ＲＯＯＴＳ６６−ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ６０−」（３月２０日・東京ガーデンシアター、２２日・大阪城ホール）の記者会見に出席した。本イベントは、１９６６年の丙午（ひのえうま）に生まれたミュージシャンが１０年に一度集結し開催され、今回が３回目となる。

イベント初参加となる小泉は「同い年の皆さんが元気に音楽をやっているのを見ると、『私も頑張ろう』と自分のパワーになる。幼い頃に見て聴いてきたものや記憶がほとんど一緒なので、ステージの選曲が楽しみ」と意気込んだ。

女性出演者の小泉、渡辺美里、早見優、永井真理子へ「『丙午の女性は気が強い』と言われるが、自分は気が強いと思うか」と質問されると、永井のみが「私はめちゃくちゃ小心者なので、皆さんについていくタイプ」と明かし、小泉、渡辺は「強いです！」と力強く返答。早見は、自身のヒット曲「夏色のナンシー」の有名なフレーズ「ＹＥＳ！」で答え、共演者を沸かせていた。